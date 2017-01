«Alla Reggia di Caserta una raccolta di fondi per il restauro del Guercino ritrovato»

Martedì 3 Gennaio 2017, 08:15 - Ultimo aggiornamento: 2 Gennaio, 22:40

CASERTA - Il Guercino ritrovato potrebbe essere presto esposto temporaneamente alla Reggia di Caserta per un progetto di crowdfunding finalizzato al restauro dell’opera nascosta ad Aversa e su cui da qualche giorno si sono accesi i riflettori. La proposta arriva direttamente dal direttore di Palazzo Reale, Mauro Felicori. L’obiettivo è collocare la tela nella Sala degli alabardieri, la prima delle stanze reali, come spiega il manager in un post sul suo profilo facebook. «Se il Guercino ritrovato - scrive - su cui Vittorio Sgarbi ha acceso l’interesse generale, ha bisogno di un restauro, e al momento non si sa come finanziarlo, la Reggia può dare una mano: si potrebbe esporre l’opera nella prima sala degli appartamenti reali e fare una colletta (crowdfunding), credo che con 680mila visitatori si farebbe presto a raggiungere i 100mila euro; non so se basteranno ma altri finanziatori come le banche potrebbero unirsi, per tutti ci sono poi i vantaggi dell’art bonus: lo stato ti rende il 65% di quanto doni, e vale anche sull’Irpef».Un’idea che ha riscosso subito centinaia di «like» e che riflette la linea di marketing territoriale seguita sin dall’inizio da Felicori, lanciando l’hashtag #neidintornidellareggia. «Da subito il mio obiettivo è stato di mappare le eccellenze del territorio e raccontarle assieme alla Reggia, che non va promossa da sola, ma legata al meglio dei tesori culturali, paesaggistici, agricoli e gastronomici di Terra di Lavoro in un’operazione di marketing colto», ribadisce il manager. Troppo ghiotta allora l’occasione presentatasi dopo la conferma che un dipinto conservato nella chiesa di San Francesco ad Aversa, «L’Assunta», appartiene al pittore ferrarese Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, mentre in precedenza era stato attribuito al pittore napoletano Bernardo Cavallino. Un’opera scoperta da Massimo Pulini, storico dell’arte e assessore comunale alle Arti a Rimini, e confermata da Sgarbi durante un blitz di pochi giorni fa nella chiesa. E l’opera potrebbe essere chiesta in prestito anche per un’importante mostra sul Guercino che verrà inaugurata il 4 marzo a palazzo Farnese a Piacenza.È questa la cornice in cui è maturata la proposta di Felicori. Ma c’è anche una questione di metodo che pone il manager bolognese: «Tutti dicono che bisogna fare sistema qui - sottolinea - ma troppo spesso c’è retorica in questa frase. Io la intendo in senso letterale, ecco perché ho subito sentito di contribuire alla rinascita dell’opera del Guercino. È l’opposto dello stile burocratico. Se c’è una rete, sento mio ogni punto di quella rete, anche se non si trova a Caserta». Di fatto il direttore esercita già quel ruolo che Sgarbi ha pensato per lui, lanciandolo come «coordinatore per la valorizzazione di tutti i tesori di Terra di Lavoro» in un’intervista al Mattino. «Ringrazio Sgarbi, ho grande stima per lui, ma è chiaro che questa è materia delle istituzioni», si schermisce Felicori, ma poi aggiunge: «Esiste un problema vero di coordinamento soprattutto dei siti considerati minori e che è emerso con la vicenda del Museo campano di Capua, un gioiello che era della Provincia e sul cui futuro ora non ci sono certezze. I poli museali regionali alla fine hanno di fatto solo messo insieme i siti statali non autonomi». Felicori cita un altro caso emblematico, quello del complesso di San Leucio, di proprietà del Comune: «La sfida del modello di gestione da adottare per questo sito è attualissima e coinvolge il sindaco, ma non sarebbe male se si disegnasse un modello di co-gestione con la Reggia».