Sabato 24 Dicembre 2016, 01:45 - Ultimo aggiornamento: 23 Dicembre, 23:42

Caserta. Minacce specifiche non ce ne sono ma l’allerta resta elevata. L’attentato ai mercatini di Natale di Berlino e l’uccisione del terrorista tunisino Anis Amri in un conflitto a fuoco durante un’operazione di polizia, l’altra notte, a Sesto San Giovanni, nel Milanese, impone un rafforzamento dei controlli nei siti sensibili, in pratica quelli ritenuti più a rischio. La direttiva diramata dal neo ministro dell’Interno, Marco Minniti, subito dopo l’attentato in Germania, che ha provocato dodici vittime, tra cui l’italiana Fabrizia Di Lorenzo, d’altronde, è stata chiara. A tutti i prefetti e questori è stato chiesto di rafforzare i controlli nelle aree di maggiore afflusso di persone in occasione dello svolgimento di eventi o cerimonie previste per le prossime festività natalizie.La situazione è stata monitorata già mercoledì sera in un vertice del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico convocato dal prefetto Arturo De Felice, a cui, oltre al questore Antonio Borrelli, hanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine e i rappresentanti delle polizie locali. L’allerta resta massima. Esplicito il messaggio: serve la collaborazione di tutti. Nessun segnale, anche quelli all’apparenza insignificanti, va sottovalutato. Da qui l’appello ai caschi bianchi, e anche alle società di vigilanza privata, di prestare la massima attenzione e di segnalare tempestivamente alle centrali operative di polizia e carabinieri qualsiasi anomalia o presenze sospette. In campo anche il Corpo Forestale. Agli agenti di polizia locale, in particolare, nei centri più piccoli è stato chiesto di vigilare all’esterno delle chiese soprattutto in coincidenza delle messe natalizie.Già, le chiese. La vigilanza sarà massima. A garantire i controlli anche poliziotti, carabinieri e finanzieri in borghese. Ovvio che i luoghi di culto e le sedi dei vescovadi saranno maggiormente monitorati oggi e domani. L’allerta, dunque, resterà alta sebbene non siano state modificate le misure già predisposte e continui l’attività di intelligence degli investigatori, in particolare quelli incaricati di monitorare costantemente le comunità di immigrati e il mondo che gravita attorno alle moschee e ai centri di preghiera islamici. Insomma antenne dritte pronte a captare qualsiasi segnale di presenze sospette o del rischio radicalizzazione, tra l’altro, monitorato anche nei penitenziari.«Come ha detto il ministro dell’Interno - sottolinea il questore Borrelli - non esistono posti a rischio zero, e per questo l’attenzione sarà altissima, come, d’altronde, lo è sempre stato».