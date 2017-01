Lunedì 2 Gennaio 2017, 11:29 - Ultimo aggiornamento: 02-01-2017 11:29

CALVI. L’agro caleno ancora come terra dei fuochi e terra di nessuno. Un nuovo blitz dei volontari di «Difesa Eco Ambientale» ha portato alla luce l’ennesima discarica di rifiuti sull’Appia, in un’area che insiste nel territorio di Calvi. Gli ambientalisti, che soltanto alcune settimane fa avevano scoperto un’altra oasi di veleni nei pressi di una strada periferica di Pastorano, a distanza di pochi chilometri hanno individuato una montagna di amianto, fanghi di lavorazione industriale e rifiuti edilizi.Sull’Appia ci sono plastiche di autovetture, materassi, polistirolo, gommapiuma, pneumatici e vetro. «Da immagini satellitari - riferiscono gli attivisti - è constatabile che quest’area si trova in tali condizioni da diversi anni». Una situazione ambientale che si fa sempre più critica. «Qualcuno - auspicano i volontari - dovrebbe ora adottare provvedimenti urgenti per la messa in sicurezza dei materiali rinvenuti e per la loro caratterizzazione».