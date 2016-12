Appaltopoli: libera dirigente Terra di Lavoro, partecipata della Provincia

Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:49 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 12:49

È libera da ieri Rita Emilia Nadia Di Giunta, ex numero uno della partecipata Terra di Lavoro, azienda a capitale pubblico controllata dalla Provincia di Caserta. L’istanza presentata dall’avvocato dell’indagata, il penalista Mario Griffo, è stata accolta dal gip che ha ritenuto ormai affievolite le esigenze cautelari. Rita Di Giunta, dopo gli arresti domiciliari, era stata destinataria di una misura dell’obbligo di dimora nel comune di Castel Volturno e da ieri anche questa limitazione è caduta.Secondo quanto agli atti dell’inchiesta, la Di Giunta chiese il trasferimento dei marescialli dei carabinieri che stavano indagando su di lei e sull’ex sindaco di San Felice a Cancello, Pasquale De Lucia, durante un incontro con l’ex sottosegretario Gioacchino Alfano. La donna, durante l’interrogatorio, ha dichiarato che l’incontro con Alfano ebbe per oggetto solo questioni di natura politica. Alla Di Giunta vengono contestate la partecipazione all’associazione che, secondo i pm di Santa Maria Capua Vetere, ha avuto per protagonisti l’ex sindaco sanfeliciano e altri politici, nonché funzionari pubblici, ma anche l’ipotesi di finanziamento illecito ai partici in quanto ricopriva la carica di tesoriera di Campania Libera. Per lei e per le altre trentadue persone coinvolte nella presunta tangentopoli di San Felice a Cancello, le indagini sono state chiuse dieci giorni fa. La procura si prepara a chiedere il processo.