Assalto al pronto soccorso, sos posti letto

CASERTA - In questo periodo di festività natalizie, «abbiamo registrato più pazienti, più anziani e con patologie più gravi, soprattutto respiratorie». La difficoltà principale, però, «non è stato tanto prendersi cura dei pazienti in sé, ma trasferirli in un posto letto di reparto». A parlare sono i camici bianchi del Pronto soccorso dell'ospedale di Caserta che si sono trovati a fare fronte al «10% in più di pazienti, rispetto agli anni scorsi, per lo stesso periodo». La denuncia parte proprio dall'interno del Ps, da quegli operatori che, sebbene in carenza di organico, attivando la reperibilità, sono riusciti comunque a sostenere turni, patologia e maggiore affluenza di pazienti. «In un turno 8-20, ad esempio, abbiamo raggiunto nei giorni a cavallo del Capodanno anche i 400 accessi», continuano ancora gli operatori, alle prese con pazienti di ogni categoria del triage, rosso, giallo e verde, «oltre ai numerosi codici bianchi che, nonostante siano in un periodo di festa, richiedono comunque la prestazione qui, in Pronto Soccorso, inteso come accesso alle cure del nosocomio».L'aumento dei pazienti in Pronto Soccorso, è dovuto «soprattutto all'influenza, che se da un lato provoca problemi abbastanza importanti soprattutto nei soggetti anziani, dall'altro fa paura a causa dell'allarme dei giorni scorsi riguardo la meningite», continuano ancora i medici del Ps che in questi giorni lavorano più che in altri periodi dell'anno. Da non sottovalutare poi, «anche altre patologie che riscontriamo come scarlattina e tubercolosi». Per il surplus di pazienti è stato evidente la lacuna sostanziale dell'ospedale, ovvero dei posti letto nei reparti. «C'è stato un momento - raccontano ancora gli operatori del Ps - che non riuscivamo a 'sbarellare' i pazienti. In pratica, una volta accompagnata la persona nel suo iter di indagini diagnostiche, non sapevamo dove trasferire il paziente. Sebbene abbiamo posti in Osservazione Breve Intensiva, dove il paziente può attendere, sotto monitoraggio, di avere il trasferimento in reparto, ci siamo trovati con paziente su tutte le barelle e in tutti i posti di Obi». È vero che a metà gennaio, oltre alle 15 barelle già in uso, ne arriveranno altre 17: «ma anche avendo barelle in più, ci troveremo comunque nella difficoltà di non avere posti letto sufficienti a coprire l'intero bacino di utenza. In Pronto Soccorso non è possibile fare un ricovero in barella: la barella è solo uno strumento per accompagnare il paziente a fare goli esami necessari». In Ps ci sono anche le sedie a rotelle utili al trasporto, che, a seconda della patologia del paziente, possono essere utilizzate: «Al momento ne sono soltanto sette. Purtroppo sono anche abbastanza vetuste. Abbiamo fatto richiesta di altre 10, ma non abbiamo avuto ancora riscontro».È necessario ricordare che il Pronto soccorso dell'ospedale di Caserta registra 80mila accessi all'anno, che, se si aggiungono i pazienti pediatrici e ginecologici, arrivano a 120mila. Il bacino di utenza, essendo l'unico nosocomio ad Alta Specializzazione, è tutto il territorio della provincia casertana. «Il pronto Soccorso è ingolfato perchè i filtri mancano - dicono i medici del Pronto Soccorso del San Sebastiano -. Da un lato il territorio dovrebbe imporsi di più, specialmente a quei pazienti che non avendo patologie gravi scelgono comunque di rivolgersi all'ospedale. Dall'altro i medici di base dovrebbero trovare un sistema per rispondere comunque, anche in periodi di festa, alle richieste dei pazienti, evitando così la folla di codici bianchi e verdi nel pronto Soccorso». Un problema risolvibile soltanto attraverso una fattiva collaborazione tra le due aziende sanitarie casertane, Asl e Ospedale. Collaborazione che sembra essere realistica per questo 2017.