Giovedì 5 Gennaio 2017, 13:26

CASERTA - I Carabinieri della Stazione di Aversa, a seguito della segnalazione al 112, sono intervenuti in via San Nicola, dove in strada è stato ritrovato il corpo senza vita di un cittadino indiano, Hamri Singh, 49 anni, in Italia senza fissa dimora. I primi rilievi effettuati dai militari intervenuti non hanno evidenziato la presenza di segni di violenza sul corpo dell’uomo. Si attende l’esito degli ulteriori accertamenti da parte del medico legale.