Giovedì 22 Dicembre 2016, 20:49 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 20:49

«Nonna, sono Marco, ho un problema, mi servono subito dei soldi, poi te li do. Però io non posso venire, Ti mando un mio amico». Questa la classica telefonata truffa che questa mattina ha ricevuto la nonna di Marco Villano, capogruppo consiliare del Pd ad Aversa.Poco dopo a casa della nonna si è presentato un giovane che non si è fermato nemmeno davanti alla fede nuziale per i 50 anni di matrimonio che ha aggiunto ai 550 euro che si era già fatto consegnare con la scusa che il denaro liquido era insufficiente per soddisfare questo improvviso bisogno del nipote che è ingegnere,E’ stato proprio quest’ultimo a denunciare l’accaduto presso la locale stazione dei carabinieri e a rendere pubblico il tutto affinché possa servire come avvertimento per tanti anziani che potrebbero cadere nella stessa trappola.