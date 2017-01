Sabato 7 Gennaio 2017, 07:45 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti durante il Presepe Vivente alla Vaccheria. Una bambina di dieci anni, venuta nella frazione casertana insieme alla madre per ammirare la tradizionale manifestazione natalizia, è rimasta ferita mentre stava giocando con un cavallo. L'incidente si è verificato nel tardo pomeriggio. La piccola, residente nel napoletano, era appollaiata sulla recinzione, intenta a dar da mangiare all'animale, regolarmente tenuto sotto controllo da un figurante. Le sue braccia erano protese in avanti, allungate con la biada da offrire al quadrupede tenuta tra le mani. Un gioco di quelli che spesso si vedono durante le feste popolari. Ma qualcosa deve aver innervosito l'animale che ha avuto una reazione inconsulta. Il cavallo si è girato all'improvviso, di scatto, ed ha colpito la bambina col muso facendola rovinare a terra. Immediatamente i presenti le hanno prestato soccorso. La bambina presentava una ferita sul viso. E' stata così caricata sull'ambulanza, presente sul posto, e portata in ospedale di Caserta dove è stata medicata e suturata con qualche punto per poi essere dimessa. Una circostanza che ha indotto gli organizzatori a concludere la manifestazione con mezz'ora d'anticipo. Il presepe vivente si è svolto ieri regolarmente.