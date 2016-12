Sequestrato canile abusivo, 25 cuccioli cercano famiglia

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 08:45

CASERTA - Un canile abusivo è stato sequestrato nei giorni scorsi a Mondragone dal Corpo forestale dello Stato. La struttura è stata scoperta dagli stessi agenti del comando di Castel Volturno nel corso di un sopralluogo, eseguito insieme con i tecnici della ripartizione urbanistica del Comune di Mondragone e veterinari dell’azienda sanitaria di Sessa Aurunca.Il canile è stato realizzato su un terreno di circa mille metri quadrati di proprietà del Comune in località Stercolilli, una zona alla periferia sud della città tra il mare e la Domiziana. L’area per il ricovero degli animali, dai successivi controlli, è risultata essere completamente abusiva e priva delle prescritte autorizzazioni sanitarie, amministrative, urbanistiche ed edilizie. A gestire la struttura, erano due uomini di Mondragone, padre e figlio, ai quali è stato notificato il provvedimento di sequestro per interventi eseguiti senza permesso di costruire, interventi abusi su suoli di proprietà dello Stato o di enti, opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, smaltimento illecito di rifiuti.