«Caserta non è solo Reggia, l’obiettivo è lo sviluppo»

Sabato 24 Dicembre 2016, 01:10 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 01:10

Caserta. «Faccio mio l’augurio formulato da Papa Francesco in una trasmissione televisiva. Auguro che si faccia un Natale cristiano. Bisogna riflettere sul suo significato. L’Onnipotente si è fatto piccolo per noi, ma nessuno ci pensa, a volte è come se non ci fosse, passa tutto sotto silenzio. Le chiese in questi giorni saranno pienissime ma mi domando cosa si sta pensando in quei momenti di Dio, che si è fatto umile per poter farci rialzare. C’è bisogno di avere un riferimento nella vita civile, politica e religiosa». Il vescovo di Caserta, monsignor Giovanni D’Alise, gli auguri di Natale alla città li formula dal suo appartamento in Curia, dove negli ultimi giorni è rimasto bloccato da una fastidiosa influenza. Auguri che tornerà a formulare dall’altare della cattedrale.«Vorrei sottolineare in modo forte che è vero che con la crisi economica è cresciuta la povertà ma anche se dovessero esserci tutti i soldi del mondo a disposizione se non c’è il conforto con chi devo confrontarmi non usciremo mai sani da questa crisi. Si stanno affermando i valori umani. Chi ha i soldi fa quello che vuole perdendo il confronto e il contatto con i poveri, che hanno dignità. È tutto un cammino da rifare».«Lo vedo come l’anno scorso. Sta crescendo la solidarietà ma, nel contempo, anche l’indifferenza verso gli altri. “Oggi ci sono io e la mia famiglia”: è questa la riflessione ricorrente».«Deve dare l’esempio di una presenza di chi si interessa dei problemi di chi ha bisogno. E questo è un insegnamento da dare anche alla politica. Non si deve fare politica per chi è già a posto, il politico ha il dovere di elevare lo stato di chi ha bisogno. Vuole un esempio?».«In questi giorni si è lavorato per salvare il Monte dei Paschi di Siena, dietro ci sono tanti correntisti che hanno fatto risparmi con il sudore di una vita ma anche tanti errori di gestione. Ho sentito parlare di fondi fino a 20 miliardi per il salvataggio. Ebbene quei soldi potevano essere destinati ai Comuni per le politiche sociali».«Sì. Uno è per il governatore De Luca. Sono stato in visita all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” e ho avuto una bella impressione. A breve i tre commissari andranno via per fine mandato. Lui avrà due possibilità: nominare un dirigente espressione della politica o rinnovare l’incarico ai commissari. Se ci si dovesse accorgere che servirebbe ancora del tempo per completare il lavoro iniziato propenderei per la soluzione della riconferma. Se poi si dovesse nominare un nuovo dirigente lo si faccia con rispetto per il lavoro già fatto e si metta fuori chi ha sbagliato».«Tutti i casertani lo sanno. Si va dai problemi più semplici come le strade a quelli più complicati come le barriere architettoniche. Caserta deve decollare. Bisogna dare lustro a ciò che già abbiamo: la Reggia, i monumenti, la cultura, che è una grande ricchezza».«La città è nata in funzione della Reggia e intorno al monumento ma non è la Reggia. Sono disquisizioni. Se la Reggia viene privilegiata in quanto Reggia a me non basta, se invece è un volano per tutto il resto allora è una risorsa da sfruttare».«Si dovrà mettere in atto quanto è stato deciso durante il convegno ecclesiale. In tutte le parrocchie si dovrà mettere la famiglia al centro della pastorale. E poi bisogna saper trasmettere alle nuove generazioni, ma anche alle coppie sposate, il senso del sacramento del matrimonio».