Domenica 16 Aprile 2017, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 09:30

CASERTA - Da «mostro» a futuro museo. È il destino della centrale nucleare del Garigliano, a quasi 40 anni dai problemi tecnici (incidenti) e naturali (esondazioni e poi sisma nell’80) che avevano portato alla chiusura (nel 1982) e poi alla dismissione dell’impianto. Troppo costoso adeguare alle norme antisismiche post Irpinia una centrale che, di lì a pochi anni, avrebbe comunque terminato il proprio ciclo produttivo. Oggi quella sfera bianca che domina la piana del Garigliano progettata da Riccardo Morandi nel 1959 è un unicum nel suo genere, tanto da essere stata addirittura inserita nel patrimonio architettonico dal Mibact (unico elemento in Italia che non sarà abbattuto dopo la bonifica assieme all’edificio Turbine).Dopo una prima esperienza positiva nel 2015, la Sogin - società che cura la bonifica e la dismissione delle quattro centrali italiane (quella casertana dovrebbe terminare entro il 2026), riapre le porte dei siti nucleari per dare informazioni a far conoscere «nella massima trasparenza» - assicura il responsabile dei siti Sogin Centro-Sud, Severino Alfieri -cosa avviene concretamente all’interno delle aree, ormai non più produttive da decenni dopo il referendum abrogativo sull’energia nucleare del 1987. I giorni dell’Open Gate sono i prossimi 6 e 7 maggio ma c’è tempo fino al 20 aprile per prenotare (sul sito sogin.it) la visita gratuita alla centrale nucleare del Garigliano, che si trova vicino a Sessa Aurunca, al confine tra Campania e Lazio.continua sul Mattino digital