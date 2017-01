Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:11

Denunciato per assenteismo e interruzione di pubblico servizio il custode del cimitero. I carabinieri del Comando Stazione di Arienzo, a seguito di segnalazione, si sono recati in via Cappuccini, dove hanno constatato la chiusura del cancello d’ingresso e la presenza di alcuni cittadini all’interno, impossibilitati ad uscire. Nella circostanza i militari hanno accertato «l’assenza del custode sul luogo di lavoro, senza alcuna autorizzazione». Lui avrebbe dovuto coprire il turno 8-14. «Sono in corso le procedure per la quantificazione e la restituzione della somma illecitamente percepita».