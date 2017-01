Classifica dei musei più visitati nel 2016, balzo in avanti della Reggia di Caserta: nono posto in Italia

Sabato 7 Gennaio 2017, 12:44 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 12:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - La Reggia di Caserta si conferma nella top ten dei musei statali italiani più visitati nel 2016. La classifica fornita dal ministero dei Beni culturali vede stabilmente ormai la Campania al secondo posto in Italia dopo il Lazio come meta del turismo culturale, scavalcando definitivamente la Toscana.La performance della Reggia vanvitelliana è un successo atteso: l'anno si è chiuso con 683.070 visitatori, pari al nono posto in graduatoria, un gradino più alto rispetto ai dati del 2015. Ma non basta. Per percentuale di incremento di presenze, il monumento vanvitelliano è terzo in Italia con un aumento del 37 per cento, dopo Venaria (+71%) e il Palazzo Ducale di Mantova (+51% con il favore di essere capitale italiana della cultura).Il record in Campania è detenuto saldamente da Pompei con i suoi 3.283.740 visitatori, che vuol dire secondo posto in Italia dietro al Colosseo.