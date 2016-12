Giovedì 22 Dicembre 2016, 18:58 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 20:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Cordoglio e di dolore a Villa Literno dove mercoledì un clochard di origini ucraine di 57 anni S.S., è stato trovato morto in un rudere di via Fiume. A causarne il decesso è stato molto probabilmente il freddo intenso che lo ha debilitato nel corso degli ultimi giorni. La morte dell’uomo resta comunque figlia di un disagio profondo che «accomuna molte famiglie straniere della nostra comunità» dice Marianna Diana, presidente dell’associazione di volontariato Lievito Madre che in questi giorni sta distribuendo pacchi alimentare proprio a quelle persone che ne hanno più bisogno. Anche l’amministrazione comunale, guidata da Nicola Tamburrino, si è attivata per assicurare almeno «un funerale dignitoso all’uomo» dice il delegato alle Politiche Sociali Amalia Iannone. Intanto sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Casal di Principe e della locale stazione, che attendono l’esame autoptico per conoscere la reale causa della morte, anche se sul corpo dell’uomo, ritrovato da alcuni ragazzi di passaggio, non è stato rilevato alcun segno di violenza.