Sabato 7 Gennaio 2017, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PARETE - Il Movimento Cinque Stelle attacca sulle commissioni consiliari. «Premesso che le commissioni tematiche sono di per sé un importante strumento di lavoro e confronto tra le forze politiche, purtroppo troppo spesso, vengono utilizzate come pretesto per poter ottenere quanti più gettoni di presenza possibili, convocando riunioni tutti i giorni su temi inutili o banali e per pochi minuti al solo fine di utilizzarle come un vero e proprio bancomat», accusano in una nota i pentastellati, che rimarcano la loro linea sulla questione: «Al fine di evitare e bloccare questo fenomeno nel nostro programma elettorale, abbiamo stabilito una carta dei valori che prevede la restituzione da parte del consigliere portavoce del 30 per cento dei gettoni stessi e coerentemente la nostra portavoce Rosalba Rispo così farà, anzi abbiamo deciso di andare oltre e restituire il 50 per cento. Stiamo studiando la modalità più adatta per concretizzare tale restituzione (devolverli a un capitolato specifico come le politiche sociali, in un fondo o altro), quello che è sicuro è che non ruberemo i soldi dei cittadini». Da qui l’invito a tutti i consiglieri sia della maggioranza guidata dal sindaco Gino Pellegrino sia della minoranza: «Invitiamo tutti i presidenti e membri delle Commissioni a fare altrettanto. Ed è un invito che inoltreremo anche formalmente. Restituite il 50 per cento dei gettoni di presenza e donateli alla comunità».