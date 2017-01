Il Comune moroso, ma Publiservizi chiede i soldi al sindaco

Sabato 7 Gennaio 2017, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 22:41

Comune moroso, ma la Publiservizi chiede i soldi al sindaco. E' accaduto a Marcianise dove una notifica è stata spedita al domicilio del primo cittadino, benché sia relativa a un immobile del Comune.Lo strano episodio lo ha reso noto il sindaco, Antonello Velardi, attraverso il suo diario Web.«La Publiservizi mi ha inviato per raccomandata un avviso di riscossione con sollecito di pagamento relativo a bollette scadute. E' una bolletta emessa dal Consorzio Idrico di Terra di Lavoro», si legge sul Diario.«Un omesso pagamento dei canoni di fognatura e depurazione. - spiega ancora il primo cittadino - per appena 24.18 euro. L'ingiunzione di pagamento è relativa ad un immobile di via Monte Oliveto, civico 17. Pur sforzandomi, non sono riuscito a ricordare di essere proprietario di un immobile in via Monte Oliveto, né al civico 17 né a qualsiasi altro civico». L'arcano è presto svelato. Quell'immobile è di proprietà del Comune, non del sindaco. «Sono andato a leggere tra le righe, in seconda pagina, dove c'è la cosiddetta relata di notifica. - spiega ancora il primo cittadino - E sapete che ho trovato scritto? Che sono certamente io il contribuente destinatario, ma in qualità di legale rappresentante del Comune di Marcianise. E allora ho capito tutto. Il Consorzio Idrico mi ha notificato un avviso di pagamento a casa mia, ripeto a casa mia, ma non per un immobile mio, ma per un immobile del Comune».