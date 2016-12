Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 23:58

CASERTA - Sono quattro i debiti fuori bilancio che il Consiglio comunale di Caserta dovrà riconoscere nella prossima seduta, fissata per martedì e mercoledì, in prima e seconda convocazione, della settimana prossima. Tra i debiti da riconoscere c’è quello che ha destato perplessità tra i consiglieri di maggioranza e di opposizione relativo all’aggiustamento contabile dell’aggio alla Publiservizi. Le perplessità riguardavano la natura del debito, ovvero se considerarlo fuori bilancio oppure passività pregressa. Sembra essere prevalsa la prima ipotesi sebbene i consiglieri elle prossime ore attendino una nota da parte dei revisori dei conti in cui si certifica che si tratta di un debito fuori bilancio. Il debito in questione ammonta a quasi 67mila euro nei confronti della società concessionaria dei servizi di riscossione dei tributi per conto del Comune. Una somma da riconoscere alla società quale compenso dell’aggio relativo agli anni dal 2010 al 2014. È una sistemazione contabile dell’aggio relativo agli incassi per tributi di anni pregressi e come tale il debito ha ricevuto parere favorevole del collegio dei revisori dei conti «nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento dell’Ente».Il debito consistente è quello relativo alla restituzione dei fondi stanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il reddito minimo di inserimento. La somma da riconoscere come fuori bilancio è di circa 2,5 milioni. Il piano di rientro nei confronti del ministero è di trenta rate da 90mila euro ciascuna.