Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:53 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 13:05

AVERSA. La denuncia arriva direttamente dai cittadini di Aversa: la villa comunale di piazza Principe Amedeo versa in gravi condizioni di disagio e i residenti rivolgono un appello al sindaco, Enrico De Cristofaro, e agli amministratori, affinché l'ente locale intervenga in tempi brevi. A destare maggiori preoccupazioni, la storica cassa armonica e il parco giochi per i più piccoli. «Oramai - dichiarano alcuni aversani che sostano abitualmente sulle panchine della villa comunale - la piazza, oltre ad essere completamente abbandonata, è diventata pericolosa per chi vi transita. I vetri che ricoprono la cassa armonica sono tutti rotti e c'è il rischio che vengano giù da un momento all'altro. Quotidianamente gruppi di ragazzi giocano a calcio proprio sotto la struttura, con i rischi che si possono facilmente immaginare». Sul piede di guerra sono anche i tanti genitori che accompagnano i propri figli al parco giochi della villa comunale. Le giostrine sono, per la maggior parte, fuori uso e le norme sulla sicurezza non vengono per nulla rispettate. La pavimentazione anti caduta non è stata mai installata e gli stessi giochi non sono a norma. «Come se non bastasse - dice una mamma - nel parco si trova di tutto: rifiuti di ogni genere e perfino le siringhe utilizzate dai drogati di notte, visto che l'area dedicata ai bambini non è protetta». Dal Comune, intanto, fanno sapere che la cassa armonica resta una priorità. «Verrà ristrutturata - afferma il consigliere di maggioranza, Nico Nobis - grazie ai fondi europei per i sagrati delle chiese aversane. Contiamo di far partire i lavori al massimo tra due mesi. Sulle giostrine, invece, si potrebbe pensare di affidarle alla gestione dei privati, in modo che si riesca finalmente a bonificare l'area e a sostituire i giochi danneggiati».