Il prefetto anti-degrado incontra il sindaco di Castel Volturno

Lunedì 21 Agosto 2017, 23:41 - Ultimo aggiornamento: 21-08-2017 23:41

CASERTA - Nominato prefetto lo scorso 28 luglio, proveniente dalla prefettura di Bari, dove rivestiva il ruolo di vicario, Francesco Antonio Cappetta è stato appena designato commissario straordinario del governo per l’area del Comune di Castel Volturno per il superamento delle situazioni di particolare degrado di un’area caratterizzata da una massiva concentrazione di cittadini stranieri.Il neoprefetto si è già insediato nel suo ufficio del palazzo di piazza Vanvitelli a Caserta; qui questa mattina conoscerà Dimitri Russo, invitato per un incontro ufficiale, primo cittadino di quella città domiziana il cui palese stato di disagio socioeconomico ha richiesto l’intervento diretto del governo. Il prefetto non avrà a disposizione, come aveva invece ipotizzato la gente di Castel Volturno a una prima lettura del decreto per il Sud, un fondo di centocinquanta milioni di euro da dividere con altri due Comuni in simili situazioni (uno in provincia di Foggia, l’altro di Reggio Calabria). Quei soldi saranno utilizzati da quelle città che ospitano gli stranieri degli ultimi esodi, di cui la città del sindaco Russo fu esclusa su specifica richiesta dell’amministrazione comunale.