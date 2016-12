Provincia, Di Costanzo lascia: si torna al voto

Mercoledì 28 Dicembre 2016, 08:45 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 08:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Angelo Di Costanzo ha deciso di dimettersi ufficialmente dalla carica di presidente della Provincia e di sindaco di Alvignano. Per l’ente di corso Trieste, entro sessanta giorni, si procederà alle elezioni del nuovo presidente e siccome in primavera c’è la scadenza naturale del consiglio provinciale, perché quella del presidente era prevista per il 2019, ci sarà il rinnovo di entrambi gli organismi così come è accaduto due anni fa con l’inaugurazione del nuovo sistema elettorale, previsto dalla legge di riforma delle Province. La reggenza nel frattempo rimarrà in capo al presidente facente funzioni, Silvio Lavornia, cui toccherà di istruire la procedura per procedere al rinnovo, mentre per il comune di Alvignano ci sarà la nomina del commissario prefettizio. In ogni caso, sia per il Comune che per la Provincia per considerarle effettive bisognerà attendere i venti giorni assegnati dalla legge entro i quali Di Costanzo potrebbe anche decidere di ritornare suoi propri passi e non lasciare la guida dei due enti.