Sabato 15 Aprile 2017, 20:55 - Ultimo aggiornamento: 16-04-2017 09:29

Caserta. Gli agenti di polizia della squadra volante hanno denunciato in stato di libertà I. G., 46enne, per possesso di documenti falsi. L'uomo era dedito alla vendita abusiva di gadget nei pressi della Reggia vanvitelliana. Durante l' attività di prevenzione dei reati in genere e in virtù dell’intensificazione dei servizi d’istituto volti al contrasto del fenomeno dell’abusivismo nell’area della Reggia di Caserta, gli agenti sono intervenuti in piazza Gramsci e hanno controllato una Fiat Punto, con targa ucraina, con a bordo tre persone, tutti cittadini italiani e già noti per attività illecite.Dal controllo si è scoperto che i due erano pregiudicati, mentre i documenti dell’auto risultavano falsi. Il 46enne è stato deunciato. Tutti sono stati condotti negli uffici della Questura dove si è provveduto a sequestrare l’auto e i relativi documenti onde poter esperire gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria.