Documenti falsi per incassare rimborsi Irpef, coniugi in manette

Lunedì 9 Gennaio 2017, 15:47 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 15:47

I carabinieri del Norm della compagnia di Marcianise hanno arrestato due coniugi di Castel Volturno per fabbricazione e possesso di documenti d’identità falsi.I due, Francesco Scognamiglio e Michela Migliaccio, sono stati trovati in possesso di due carte di identità e due tessere sanitarie false, intestate ad altri soggetti e utilizzate per la riscossione di rimborsi Irpef per circa tremila euro.I documenti falsi e gli importi indebitamente riscossi sono stati sottoposti a sequestro.Gli arrestati, invece, sono stati accompagnati agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo.