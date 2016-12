Droga e armi, Natale in cella per tre uomini del clan Belforte

Lunedì 26 Dicembre 2016, 19:46 - Ultimo aggiornamento: 26-12-2016 19:49

Gli agenti di polizia della questura di Caserta hanno arrestato Mario Froncillo, 79enne, Salvatore Romaniello, 52enne, e Francesco Braccio, 52enne, tutti di Marcianise in esecuzione dei relativi ordini di carcerazione emessi dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli, per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.A Froncillo l’Appello contesta anche la detenzione continuata di armi clandestine e ricettazione, reati aggravati dal metodo mafioso.Mario Froncillo deve espiare una pena di 12 anni, 9 mesi e 8 giorni di reclusione Più alto il periodo detentivo previsto per Salvatore Romaniello (13 anni e 10 mesi ) e per Salvatore Braccio, che dovrà scontare la pena di 13 anni e undici mesi.I tre sono stati bloccati dagli uomini della Squadra Mobile di Caserta (diretta dal vicequestore Filippo Portoghese) ed hanno rintracciato i tre uomini, tutti appartenenti al clan Belforte, tra Marcianise e Capodrise. Dopo le formalità di rito, gli agenti della Squadra Mobile hanno condotto i tre uomini presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere.