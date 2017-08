Droga, centrale di spaccio in casa: arrestata una 32enne

Venerdì 18 Agosto 2017, 12:07 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 12:07

CASERTA - Aveva organizzato una centrale di spaccio a casa nascondendo cocaina e hashish tra abiti e mobili a Casapesenna. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Casal di Principe hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Elvira Santafata, 32 enne residente a Casapesenna. I militari dell’Arma, nel corso di un servizio volto ad arginare i fenomeni di spaccio di stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione della donna che ha subito opposto resistenza all’ingresso dei militari insospettendoli ulteriormente.I militari hanno trovato un sacchetto in cellophane contenente cocaina per un peso di 44 grammi, nascosto all’interno di in giubbotto nascosto in un armadio e anche alcune dosi di hashish in un porta cd nell’auto di proprietà dell’arrestata. Trovate anche una 1 pistola a salve priva del tappo rosso e una ad aria compressa priva del tappo rosso, materiale vario per il confezionamento delle dosi e mezzo chilo di bicarbonato utilizzato per il taglio dello stupefacente. Santafata, dopo aver spintonato un militare, ha tentato di scappare ma è stata raggiunta e bloccata dai carabinieri. L’arrestata è stata accompagnata presso la casa circondariale femminile di Pozzuoli