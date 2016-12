Giovedì 22 Dicembre 2016, 12:54 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande tranquillità e voglia di andare avanti. È questo quanto, almeno apparentemente, si registra nella maggioranza e tra i diretti interessati a Santa Maria a Vico alla perquisizione e all’acquisizione di atti che la guardia di finanza ha svolto ieri mattina in municipio e nelle abitazioni. «Siamo sereni - ha fatto sapere il sindaco con Andrea Pirozzi con una nota stampa - e l’attività amministrativa proseguirà nell’esclusivo interesse della collettività». «Tali attività investigative - si legge nel comunicato - sono state ordinate a seguito di diversi esposti in forma anonima. Il sindaco e l’amministrazione tutta ha prestato la massima collaborazione agli organi inquirenti certa di aver lavorato con la massima trasparenza e nel pieno rispetto delle regole. Pertanto, si proseguirà nella attività amministrativa nell’esclusivo interesse della collettività, confidando nel lavoro della magistratura».Parole che ricalcano quanto a caldo avevano detto i due protagonisti, raggiunti in municipio mentre i militari stavano andando via, dove l’aria era tesa. «Siamo più che tranquilli - ha detto il vicesindaco Pasquale Crisci - e nelle nostre case nulla è stato trovato». «Sarà analizzato - ha aggiunto Pirozzi - tutto quanto fatto finora e non potrà che essere certificata la bontà del nostro operato: abbiamo collaborato e continueremo a farlo, con grande tranquillità». Alla finestra l’altro gruppo di maggioranza, «Ad maiora». «Decideremo - ha affermato il capogruppo Pasquale Iadaresta - la nostra posizione dopo aver sentito il sindaco e capito cosa è successo. Non possiamo affidarci a voci ed indiscrezioni giornalistiche».Pareri diversi tra le opposizioni. Ironia del destino nell’ultimo consiglio furono discusse interrogazioni proprio sulle attività dell’ambito C02 e sul cantiere del Palasport. «La magistratura deve fare il suo percorso ma per opportunità politica dovrebbero dimettersi di modo che ognuno di loro possa difendere la sua posizione con le mani libere», dice Emmanuele De Lucia, presentatore della prima. «Spero si risolva tutto in una bolla di sapone e che i coinvolti ne escano puliti. Aspettiamo le evoluzioni della vicenda ma è chiaro che se le indagini facessero passo avanti le dimissioni sarebbero inevitabili», dice Giancarlo Bernardo. Un quadro che si chiarirà ulteriormente nelle prossime ore: sia i consiglieri di maggioranza che di minoranza infatti si vedranno nelle prossime ore.Fatto salvo per le perquisizioni di rito della Finanza di Marcianise, a Valle di Maddaloni si continua a respirare un clima di serenità. «Non possiamo non dirci sereni –conferma l’avvocato Aldo Tagliafierro, legale del sindaco Giovanni Pascarella (presidente onorario della Casertana) - perché la vita continua come prima. In un clima di tranquillità continua l’attività amministrativa totalmente estranea alle attività investigative. Continua come prima anche l’attività imprenditoriale in piena trasparenza». I lavori del palazzetto dello sport di Santa Maria a Vico, al centro di verifiche scattate a di diversi esposti pervenuti in forma anonima, sarebbero riconducibili proprio all’attività professionale di Pascarella. «Ribadisco la serenità –aggiunge Tagliafierro- e siamo aperti alla massima collaborazione con gli organi inquirenti». Insomma, nessun contraccolpo. Nulla cambia anche in vista del 2017 che sarà l’anno della tornata elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale. Appuntamento a cui il sindaco Giovanni Pascarella arriva avendo stabilito un primato: è il primo sindaco, tra gli ultimi cinque che si sono succeduti a Valle di Maddaloni, che è riuscito a superare la soglia fatidica dei tre anni di attività amministrativa ininterrotta».