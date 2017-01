Finisce nella trappola per cinghiali: salvato in extremis

Lunedì 2 Gennaio 2017, 08:08 - Ultimo aggiornamento: 1 Gennaio, 22:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - Stava per diventare la prima vittima dei bracconieri del 2017 l’uomo di Teano, 70 anni, operaio in pensione e contadino per passione che, impegnato a raccogliere verdure nel campo di un parente, è incappato in una trappola d’acciaio per cinghiali. Uno dei micidiali lacci a nodo scorsoio, di quelli utilizzati dai cacciatori di frodo per catturare ungulati. Una corda a strozzo, in grado di impedire il respiro alla povera bestia che presa dalla disperazione rimane vittima della sua stessa forza. Più tira e più il laccio gli si stringe al collo. E l’uomo, P.S. di Teano, ha rischiato di fare la stessa fine. Il settantenne, inciampando nella corda ha perso l’equilibrio ed è precipitato giù nel vicino dirupo ritrovandosi appeso a testa in giù, con i legacci a entrambe le caviglie. È riuscito però a tirare fuori dalla tasca il telefono cellulare. «La linea era pessima e cadeva in continuazione», ha raccontato uno dei soccorritori. Aveva ormai perso i sensi e mostrava le caviglie gonfie all’inverosimile quando è stato raggiunto dai soccorsi.L’epilogo dei fatti alle 19, ma la disavventura era iniziata quasi tre ore prima. Per lui si sono mobilitati vigili del fuoco, protezione civile e ambulanza del 118. È stato difficile persino localizzare il posto, perché i dispositivi di navigazione che si servono dei ripetitori telefonici portavano i soccorritori in tutt’altri posti che non Monte Lucno. Così, a ritrovare e salvare l’uomo sono stati i carabinieri della stazione di Teano, appartenenti alla Compagnia di Capua. Questo grazie all’intuito degli uomini in pattuglia che hanno notato un’automobile ferma in condizioni anomale ai piedi della montagna. E dire che Monte Lucno, con i suoi 339 metri di altitudine, è una zona faunistica di ripopolamento, appartenente all’area Parco ma diventata un luogo pericoloso.