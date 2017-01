Lunedì 9 Gennaio 2017, 18:18 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 18:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AVERSA. Momenti di tensione e paura, ieri mattina, nel centro storico di Aversa, in via San Nicola, per una fuga di gas che ha creato allarme tra i residenti. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno provveduto ad evacuare il plesso della scuola primaria «Sant'Agostino». Gli alunni, scortati dagli agenti della polizia municipale, sono stati prima trasferiti a piazza Mercato e, poi, ospitati nelle aule della sede centrale dell'istituto «Linguiti». A seguire lo spostamento degli studenti, l'assessore alla Pubblica istruzione, Federica Turco. «Per fortuna - afferma l'amministratore - tutto si è risolto per il meglio. La fuga di gas proveniva da una conduttura di un edificio scolastico confinante con la scuola, ma è stata prontamente individuata e riparata, grazie all'intervento dei vigili del fuoco e di tecnici esperti. Quindi l’emergenza è subito rientrata».