A fuoco l'auto di un ex vigilantes

Venerdì 6 Gennaio 2017, 21:10 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2017 21:10

SANTA MARIA A VICO - L’automobile di un’ex guardia giurata, fratello di un dipendente della Provincia di Caserta, è andata a fuoco nella notte a Santa Maria a Vico. La vettura, di proprietà del 60enne, era parcheggiata in strada quando è divampato l’incendio che in pochi minuti l’ha avvolta e ridotta a una carcassa fumante. Sul posto, dopo l’allarme lanciato sia dal proprietario che da altri residenti della zona spaventati per il rogo, sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri. I militari dell’Arma sono in attesa della relazione dei pompieri rispetto all’innesco dell’incendio anche se sembrano esserci ben pochi dubbi sulla natura dolosa delle fiamme. Il fatto è avvenuto nei pressi del Parco Santa Lucia, a ridosso dell’agglomerato di palazzine popolari. A quanto pare, erano circa le sei del mattino quando ci si è accorti del rogo divampato ai danni della Fiat 600 di colore bianco. Per fortuna, le lingue di fuoco sono state spente prima che potessero attaccare anche le altre vetture parcheggiate nei paraggi. I carabinieri stanno cercando di stabilire se alla base dell’episodio ci siano litigi o disaccordi che possano aver spinto qualcuno a dare fuoco all’auto dell’ex vigilantes.