Gabbiano corso trovato ferito, curato sul litorale

Martedì 18 Aprile 2017, 08:30 - Ultimo aggiornamento: 17 Aprile, 23:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CASERTA - I gestori del lido «Don Pablo» a Ischitella si accorgono di un grosso uccello in difficoltà per un’ala rotta nei pressi del loro stabilimento e avvertono il Wwf. Poco dopo sulla spiaggia di Castelvolturno arrivano i volontari e la meraviglia è grossa nello scoprire che il volatile che ha bisogno di cure è di una specie avvistata in zona rarissime volte. Si tratta di un «Gabbiano Corso», uccello in via d’estinzione che nidifica soltanto in poche e ben protette aree della costa sarda, quella toscana e nel cilento. Peraltro, a differenza dei gabbiani comuni non ama frequentare zone molto abitate dall’uomo. «Per me è stata una vera emozione, nonché una piacevolissima scoperta», confessa Alessandro Gatto (nella foto), responsabile del Wwf Caserta, che ha materialmente preso in consegna e condotto all’ospedale veterinario del Frullone l’uccello in difficoltà. «Perché un uccello del genere – continua il volontario - frequenta solo aree sane dove c’è un’elevata biodiversità. Insomma, l’ennesimo segnale che il nostro territorio sta guarendo». Il Gabbiano Corso sarà affidato a un centro specializzato per la sua riabilitazione, sperando possa nuovamente tornare a volare, sia nei luoghi dove nidifica, si sul litorale domiziano