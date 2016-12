Mercoledì 28 Dicembre 2016, 00:14 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 00:14

CASERTA - Grande pubblico ieri sera per l’evento delle «Fontane danzanti», uno spettacolo unico e grandioso di giochi d’acqua e luce, in programma in piazza Carlo III davanti alla facciata di palazzo reale. Ben due gli show previsti: uno alle 17 e l’altro alle 20. Si tratta di uno degli eventi più attesi, unico nel suo genere e che rappresenta un inedito per la città di Caserta, inseriti quest’anno nel calendario dell’offerta natalizia. E la risposta del pubblico è stata entusiasta.