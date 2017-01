Giustizia, in calo i procedimenti per lavoro e previdenza

Giovedì 5 Gennaio 2017, 12:06 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 12:06

CASERTA - Giustizia civile e tributaria, il 2016 in provincia di Caserta si chiude con i numeri che riprendono a correre, dopo il calo fatto registrare l’anno precedente. Fanno eccezione solo i settori «lavoro e previdenza». Calano invece i reati tributari, ma si tratta dell’effetto della depenalizzazione e della riforma che ha innalzato la soglie di evasione al di sopra delle quali scatta il procedimento penale. Ma ecco il quadro diviso per macroaree e attinto dai dati del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che copre l’80% dell’intera provincia.CivileOltre mille fascicoli in più iscritti a ruolo nel 2016: rispetto ai 10.142 del 2015 quest’anno è stata superata quota 11.100, dato superiore anche al 2014. Emesso anche un maggior numero di decreti ingiuntivi e qui si conferma il trend in aumento: sfiorata infatti quota 2700, a fronte dei 2500 dello scorso anno e dei 2300 del 2014. Aumentando il carico di procedimenti assegnati a ciascun magistrato, diminuiscono però le sentenze: quest’anno 4.200, in calo sia rispetto al 2015 (4400) che al 2014 (5.300).Lavoro e previdenzaQui i numeri assoluti sono in calo e si torna ai livelli di due anni fa. Le nuove iscrizioni sono state infatti poco più di 11.300, a fronte delle 12.700 del 2015, sugli stessi livelli quindi del 2014 quando i fascicoli introdotti erano stati 11.270. In forte calo le sentenze, quasi la metà rispetto a due anni fa: poco più di tremila, contro le 4.700 del 2015 e le quasi seimila del 2014. Non arrivano a duemila, infine, i decreti ingiuntivi, oltre seicento in meno rispetto allo scorso anno, sugli stessi livelli del 2014.Volontaria GiurisdizioneAmministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione, rinuncia all’eredità o accettazione con beneficio di inventario fanno parte di una branca i cui procedimenti sono in aumento: sfiorata quota 2.800, come nel 2014, trecento fascicoli in più rispetto al 2015.FallimentiQui il dato si mantiene stabile negli ultimi tre anni, con circa 400 fascicoli iscritti. Sul fronte delle sentenze, invece, vi è una ripresa dopo il calo del 2015 che aveva visto scendere i provvedimenti da 100 a 60. Quest’anno si chiude invece a quota 68.PignoramentiAnche qui il contatore riprende a correre, specie nell’esecuzione mobiliare: non soltanto ufficiale giudiziario in casa del debitore, ma anche pegno presso terzi. Nel 2014 i procedimenti erano stati più di ottomila, dato praticamente dimezzato lo scorso anno, nel 2016 si torna a quota seimila. In aumento anche le esecuzioni immobiliari, che superano quota 500, quaranta in più del 2015 ma ancora sotto alla soglia 2014 (650).Giustizia tributariaA Caserta si riaccende più che mai la guerra contro il fisco. A fronte infatti di una sostanziale stabilità rispetto ai dati dello scorso anno (in questo caso l’aggiornamento è omogeneo al 30 settembre) si registra un forte incremento di nuovi procedimenti, il più alto in percentuale (13%) non solo per quanto riguarda la Campania ma anche a livello nazionale. Fra giugno e settembre infatti la Commissione tributaria si è vista sommersa da 1.900 nuovi procedimenti, che hanno spinto i pendenti sulla soglia della fatidica quota cinquemila, peraltro il livello raggiunto nello scorso periodo dello scorso anno al quale però era seguito un costante calo. Per quanto riguarda invece i reati tributari un recente studio del Sole 24Ore sugli effetti della riforma dei reati fiscali varata alla fine del 2015 mostra, in riferimento alla procura sammaritana, un calo delle notizie di reato pari al 66%. Numero accompagnato da un aumento (47%) delle ordinanze di archiviazione o di non luogo a procedere e da una contrazione dei rinvii a giudizio, in calo di oltre il 60%. Crollano in particolare, come evidenziato nello studio, le denunce per gli omessi versamenti dell’Iva e delle ritenute.© RIPRODUZIONE RISERVATA