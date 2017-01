Sabato 7 Gennaio 2017, 09:35 - Ultimo aggiornamento: 6 Gennaio, 21:32

AVERSA - Il patrimonio artistico aversano continua a riservare sorprese. Dopo la scoperta della pala d’altare del Guercino da parte del docente di Storia dell’arte emiliano, Massimo Pulini, e la visita in città del critico d’arte, Vittorio Sgarbi, nel seminario vescovile di Aversa, sulle pareti dello scalone d’onore, sono stati individuati due dipinti di Michelangelo Schilles, un pittore napoletano vissuto nella prima metà del Settecento. Il suo nome è poco noto e le sue opere sono molto rare, in quanto visse gran parte della sua vita all’ombra del suo grande maestro, Francesco Solimena, di cui fu strettissimo collaboratore e assistente per circa quarant’anni, secondo il biografo Bernardo De Dominici. Una delle due tele aversane, raffigurante una Pietà con Santi domenicani, era finora attribuita a Paolo di Majo. A scoprire che si tratta invece di un’opera di Schilles è stato Giulio Santagata, presidente dell’associazione culturale In Octabo. «Da quando l’ufficio Beni culturali ecclesiastici della diocesi di Aversa ha stipulato una convenzione con l’associazione - afferma Santagata - ci impegniamo strenuamente nello studio e nella valorizzazione delle opere d’arte sacra presenti nel territorio. È così che ho scoperto sulla Pietà una firma e una data mai notate da nessuno prima di me, nonostante il dipinto si trovi in un luogo molto frequentato e sia molto ben visibile. La scritta recita: “M.A.us Schilles Neapolitano F. MDCCXXXVI (1736)”».L’altro dipinto, raffigurante una Madonna col Bambino in trono e Santi, non è firmato, ma è anch’esso opera di Schilles, secondo Santagata. La collocazione originaria dei due dipinti è ignota, ma si pensa che provengano dal complesso di San Domenico, già intitolato proprio a San Luigi IX.Non si tratta certo di capolavori, ma meriterebbero comunque una ripulitura che ne ripristini la piena leggibilità. PerSantagata: «Il patrimonio artistico di una città come Aversa non è costituito solo da pezzi unici, da qualche presunto capolavoro assoluto spesso spedito da centinaia di chilometri di distanza in un contesto che non gli appartiene. L’arte è invece e soprattutto fatta di opere in relazione tra loro; è un tessuto continuo la cui trama risulta indecifrabile se non si valorizzano le opere degli autori considerati, a torto, minori».