Sabato 24 Dicembre 2016, 14:04 - Ultimo aggiornamento: 24-12-2016 14:04

È diventata una tradizione per il Villaggio Coppola, il tuffo di Natale, giunto alla quinta edizione. E quindi quest’anno fra i temerari che sfidano il mare ghiacciato brindando al Natale con l’insolito evento non poteva mancare anche il cittadino più illustre della località di Castelvolturno. Il capitano del Calcio Napoli, Marek Hamsik era fra i numerosi abitanti di Castelvolturno che stamattina dalla spiaggia del Villaggio Coppola hanno indossato il costume da bagno e il cappellino di Babbo Natale e si sono tuffati a mare.Un deciso e forte sole ha accompagnato Marek e i suoi concittadini che all’urlo di “I Love Pinetamare”, l’associazione che organizza l’evento e che si prende cura del decoro del quartiere domiziano, non hanno esitato a compiere la prova estrema. Dopotutto, un vecchio slogan di Pinetamare recitava: “Qui c’è il sole 316 giorni l’anno”; e quindi perché non tuffarsi a mare anche alla vigilia di Natale?