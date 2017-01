Lunedì 9 Gennaio 2017, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 8 Gennaio, 23:13

CASERTA - Ad attendere la sua visita c’erano più esponenti delle forze dell’ordine che cittadini. Roberto Fiore è arrivato accompagnato dai dirigenti casertani e napoletani del partito, Forza Nuova. Si è recato al Parco Saraceno, il quartiere ghetto di Pinetamare. Lungo il percorso le auto del suo corteo sono passate di fianco ai manifesti affissi dagli esponenti di Sinistra Italiana, e non era messaggi di benvenuto. Appena ha incontrato i cittadini che lo attendevano, gli abusivi che da circa 15 anni occupano le palazzine ha chiarito il suo progetto per loro: «Lascerete queste case perché è disumano vivere qui – ha detto Fiore – ed entrerete in quelle del Parco Allocca. Vigileremo affinché nessun immigrato vi passi avanti, non lo consentiremo né al sindaco, né a nessun altro». Il segretario di Forza Nuova ha fatto riferimento a un nucleo di venti ville confiscate alla camorra ai confini con Villa Literno e assegnate da qualche anno al Comune . «Oramai in Italia – ha detto Fiore – appena si trova uno spazio libero, le istituzioni lo assegnano agli immigrati, trascurando gli italiani. Lo sta facendo anche il sindaco di Castelvolturno, che in campagna elettorale aveva promesso una svolta, e che una volta eletto ha fatto di questo territorio un Eldorado per gli stranieri». Dimitri Russo, il sindaco non ha risposto direttamente alle accuse di Roberto Fiore; si è limitato a definirlo sul suo profilo Facebook: «L’ennesimo gallo sull’immondizia, che viene qui per speculare». «Il sindaco – ha detto Fiore ieri – ha forti responsabilità per lo stato pietoso in cui vivono queste persone e sono tutti conniventi, perché nessuno gliene chiede conto, né la stampa, né le istituzioni». Subito dopo però, qualcuno gli ha ricordato che le abitazioni del parco occupate abusivamente da circa vent’anni non sono case popolari ma di un privato. «Cambia poco la sostanza – ha ribadito Fiore – il sindaco è colpevole e nessuno straniero deve passare davanti agli italiani».