Vasto incendio sulla panoramica per Caserta Vecchia

Venerdì 18 Agosto 2017, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2017 17:30

CASERTA - E' allarme incendio sulla strada panoramica che collega il capoluogo con il borgo di Caserta Vecchia, nella zona di Mezzano. Da un paio d'ore si è sviluppato un vasto incendio che lambisce la carreggiata in diversi punti. Al momento sono impegnate tutte e sei le squadra disponibili dei Vigili del fuoco della provincia di Caserta ed è stato chiesto l'intervento di un Canadair che, però, non è al momento disponibile rendendo più difficili le operazioni di spegnimento del rogo. Sulla propria pagina Fb, il sindaco di Caserta, Carlo Marino ha postato delle foto con un commento: «Ancora una volta una mano criminale ha deciso di dare fuoco al nostro territorio. Stavolta sono state colpite le colline della città. Subito sul posto si è portata una pattuglia della Polizia Municipale, per assicurarsi che le fiamme non arrivino in prossimità delle case. Immediatamente si sono mossi i Vigili del Fuoco, che già stanno lavorando a pieno ritmo. Speriamo tutti che l'incendio sia domato al più presto e che i delinquenti responsabili di questo scempio siano arrestati quanto prima e condannati a pene esemplari».