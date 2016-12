Giovedì 29 Dicembre 2016, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2016 20:33

Casapulla. Una ragazzina di 12 anni è stata investita da un'autovettura in corsa a Casapulla, poco distante dall'Appia. Sul posto sono intervenuti i medici e gli infermieri del 118 con i carabinieri della locale stazione, ma allo stato la ragazzina non sembra essere in pericolo di vita. L'automobilista si è fermato dopo l'incidente e ha soccorso l'adolescente che attualmente è ricoverata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. Sul caso indagano i carabinieri.