Giovedì 5 Gennaio 2017, 17:29 - Ultimo aggiornamento: 05-01-2017 17:29

Saldi “griffati” in Campania a La Reggia Designer Outlet di Marcianise (CE) che propone sconti fino al 50% sui prezzi outlet. Iniziati oggi, giovedì 5 gennaio, i saldi proseguiranno fino al 26 febbraio. Solo oggi superate le 20.000 presenze.«Il trend è assolutamente positivo – dichiara Stefano Vaccaro, Centre Manager – In termini di presenze siamo sui numeri dello scorso anno ma oggi ci siamo preoccupati di aprire il centro un’ora prima per dare la possibilità ai nostri clienti di godersi lo shopping in piena tranquillità e per rendere più fluido il traffico durante l’arco della giornata».