Lunedì 2 Gennaio 2017, 23:39

CASERTA - È di almeno 4 feriti il bilancio del rocambolesco incidente stradale avvenuto questa sera in via Retella a Capodrise. Diverse le auto coinvolte, in una dinamica dai contorni tutti da chiarire. Sul posto vigili del fuoco, autoambulanze, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Marcianise e quelli dei vigili urbani. Nessun ferito, tra i quali un'intera famiglia di commercianti del posto, sarebbe in gravi condizioni. Alcuni sono stati medicati sul posto, altri sono stati trasportati all’ospedale di Maddaloni. Non si può escludere che a provocare l’incidente sia stato inseguimento tra vetture.