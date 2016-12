Giovedì 22 Dicembre 2016, 13:22 - Ultimo aggiornamento: 22-12-2016 14:38

Clamorosa assoluzione per Carmine Zagaria, fratello del boss Michele. E' il colpo di scena al termine del rito abbreviato per il processo Jambo. Il giudice, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Andrea Imperato e Raffaele Quaranta, ha ritenuto che il fratello del capoclan non abbia avuto ruolo alcuno nella crescita del centro commerciale di Trentola Ducenta, favorito - secondo l'accusa - dai politici collusi con la camorra . Al centro delle contestazioni c'è infatti lo shopping center considerato dalla Dda "creatura" del capoclan Michele Zagaria.Il boss è stato invece ritenuto colpevole e condannato a 18 anni di reclusione. Pesantissimo anche il verdetto per Gaetano Balivo, imprenditore che controllava il centro commerciale: il gup Montefusco ha deciso per lui una condanna a 14 anni di reclusione.Pene oscillanti tra i sedici e i tre anni gli altri 12 imputati: tra loro i fratelli Giuseppe e Giovanni Garofalo e Carlo Bianco, oltre a una serie di collaboratori di giustizia.Assolto poi Giuseppe Tessitore, difeso dall'avvocato Mario Griffo, per il quale erano stati chiesti 12 anni.Per le stesse vicende sono sotto processo l'imprenditore Alessandro Falco e l'ex sindaco Michele Griffo, ma le loro posizioni si stanno definento con il rito ordinario dinanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere.