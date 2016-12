Mercoledì 28 Dicembre 2016, 00:35 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2016 00:35

BRINDISI - I tifosi di Caserta abbandonano il Palapentassuglia a tarda ora dopo il tracollo dei bianconeri 100-72. Dopo gli sfottò durante la partita, le forze dell’ordine decidono di trattenerli in attesa che i più calorosi sostenitori pugliesi si allontanino dalla zona. Poi si aspetta anche coach Sandro Dell’Agnello che evidentemente, ha un diavolo per capello e parla con la squadra negli spogliatoi per un’ora buona senza arrivare in sala stampa. Poi si assumerà «tutta la responsabilità della sconfitta, così come parte del merito è mia nelle vittorie inattese che sono arrivate». Al suo posto, ad ora tarda, arriva il gm Gino Guastaferro che non cerca scusanti: «Non siamo scesi in campo, la nostra sconfitta non ha alibi. Devo dire – prosegue – che abbiamo sbagliato proprio l’approccio alla partita. Abbiamo iniziato male ma non è stato solo l’inizio a condannarci».