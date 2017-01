Sabato 7 Gennaio 2017, 11:42 - Ultimo aggiornamento: 07-01-2017 11:42

CASERTA - Nuovo sfondamento alle succursali degli uffici postali di Maddaloni. Stamane, alle 4.45 circa, un furgone ha forzato l'ingresso dell'ufficio postale di via Napoli. Aperta la porta di ingresso, sono stati portati via i soldi contenuti in alcune cassette di sicurezza. I Carabinieri, che conducono le indagini e hanno eseguito i rilievi sul posto dello scasso, stanno valutabndo l'estatta entità della refurtiva.