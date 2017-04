Sabato 15 Aprile 2017, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 15-04-2017 08:25

CASERTA - È arrivata a ridosso delle festività pasquali la scarcerazione dai domiciliari, dopo due anni, di uno stretto collaboratore dell’imprenditore delle pulizie Angelo Grillo di Marcianise – patron del consorzio Cesap – incaricato di portare uova di Pasqua contenenti mazzette da mille euro in su per alcuni funzionari dell’Asl di Caserta.A distanza di quasi due anni dagli arresti, per Pasquale Valente – destinatario di ben quattro ordinanze cautelari scattate nel tempo – è stata disposta la libertà, commutata ora in obbligo di dimora nel Comune di Capodrise, dove già era obbligato alla firma per una delle precedenti inchieste.Al dipendente che consegnava ai funzionari dell’Asl cesti con uova di cioccolato contenenti come sorpresa banconote per corrompere, in particolare è stata revocata la quarta ordinanza cautelare domiciliare: a deciderlo, i giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, presidente Maria Alaia. Valente, dopo un’istanza avanzata dall’avvocato Francesco Nacca, ha usufruito, dunque, della libertà. Anche se con qualche restrizione.Va detto che di recente Valente è stato però assolto per il primo processo della catena, dove rispondeva di reati riguardanti episodi corruttivi, diversi da quelli delle uova di Pasqua. Il processo sui «cesti pasquali», invece, riprenderà la prossima settimana: in questo caso l’ex factotum di Grillo è sotto accusa ancora una volta per corruzione per la consegna di pacchi regalo destinati all’Asl di Caserta, accompagnati dalla frase «La gallina ha fatto l’uovo». Valente, però, ha sempre detto di non sapere cosa fosse contenuto nelle uova o nei cesti con colombe (ma anche a Natale) e ha precisato che Grillo per lui era un semplice datore di lavoro. Il dipendente non avrebbe fatto altro che eseguire delle direttive dell’imprenditore detenuto a Sassari al 41 bis; Grillo è infatti accusato anche di associazione camorristica per il suo legame con il clan Belforte di Marcianise, oltre che di omicidio. In un processo collegato, era emerso anche l’episodio delle escort utilizzate per ottenere un appalto, descritto in uno dei primi filoni dell’inchiesta, quello su Santa Maria a Vico che aveva coinvolto diversi collaboratori e assistenti di Grillo e un’impiegata oggi in pensione dell’Asl casertana.In questo caso, oltre a Valente e Grillo, sono imputati Raffaele Crisci (già economo dell’Asl); Assunta Mincione (assistente di Grillo e gestore della società di pulizie New Splash); Giovanni Cavallero (altro collaboratore del patron Grillo). E ancora, Chiara Bonacci (assistente amministrativo in pensione del servizio economico e finanziario dell’Asl) e Giuseppe Gasparin (ex dirigente del servizio Provveditorato dell’ente) già coinvolto nei filoni d’inchiesta precedente e già condannato a quattro anni per una diversa vicenda corruttiva.