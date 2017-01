Meningite, all'Asl di Caserta arrivano 4mila vaccini

Martedì 3 Gennaio 2017, 14:37 - Ultimo aggiornamento: 03-01-2017 14:37

Come anticipato da Il Mattino la settimana scorsa, all’Asl di Caserta sono arrivati 4000 vaccini contro la meningite.A darne notizia, poco fa, il direttore generale Mario De Biasio.Si tratta di un piano di prevenzione messo in atto dai vertici dell’azienda sanitaria casertana, benché in provincia di Caserta non sia stato accertato nessun caso di meningite.Tutte le modalità di somministrazione del vaccino sono disponibili sul sito internet www.aslcaserta.it