Caserta. Dal 2 gennaio, l’Asl di Caserta metterà a disposizione 4.500 dosi di vaccini per la meningite di tipo C. «Prima di ora, non ne avevamo. E ora, le distribuiremo gratuitamente». A dare la notizia è il direttore sanitario dell’Asl di Caserta, Arcangelo Correra, che, alla luce delle notizie degli ultimi giorni relative a decessi causati dalla meningite di tipo C, vuole rassicurare i casertani. «Per il momento - dice il direttore sanitario dell’Asl - non abbiamo pazienti affetti da questo tipo di meningite. Né tanto meno abbiamo casi sospetti. Fatto sta che, seppure dovesse essere presente sul territorio un caso di meningite da gruppo C, ovvero la tipologia più pericolosa perché più resistente alle terapie, siamo pronti comunque a gestire il caso».Nel 2016, diversi i casi in Campania, per fortuna nessuno mortale. È necessario comunque, «assicurare da un lato la cura e dall’altro la prevenzione». «L’Asl - continua - diversamente dall’azienda ospedaliera, che è un centro spoke (a media intensità di intervento), con alta specialità, serve il territorio con ospedali dediti all’assistenza di base (cardiologia, rianimatoria, di Utic) e, insieme, attuiamo la prevenzione, attraverso le vaccinazioni».Dunque, per ora, nessun caso, neppure sospetto. Ragion per cui l’Azienda Sanitaria Locale punta sulla prevenzione con un vaccino ad hoc sul ceppo C, quello più aggressivo, già utilizzabile dal 2 gennaio. «Ovviamente, ci sono delle raccomandazioni per l’utenza - dice ancora Correra - i primi destinatari saranno naturalmente le categorie a rischio e i bambini. Con categorie a rischio intendiamo quelle categorie previste anche la vaccinazione antinfluenzale. Da non sottovalutare, la categoria dei lavoratori a contatto con il pubblico, come le figure dell’assistenza sanitaria».Ecco perché gli utenti sono invitati a recarsi dal proprio medico di base. Se questi ritiene che esistono delle condizioni per cui esiste il rischio di contagio della malattia, «si può andare in uno dei centri vaccinali dell’Azienda Sanitaria Locale, con la prescrizione del medico, per ricevere la dose gratuitamente», spiega il direttore sanitario.