Mercoledì 4 Gennaio 2017, 08:20 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 08:20

Caserta. All’Asl di Caserta sono arrivati quattromila vaccini contro la meningite. A darne notizia è il direttore generale Mario De Biasio. Si tratta di un piano di prevenzione messo in atto dai vertici dell’azienda sanitaria. Tutte le modalità di somministrazione del vaccino sono disponibili sul sito internet www.aslcaserta.it. L’azienda sanitaria punta sulla prevenzione della patologia. In particolare, quella nella sua forma più grave, la meningite dipendente dal ceppo C. Dal 2 gennaio, infatti, è possibile vaccinarsi. Il vaccino è destinato in primis alle categorie a rischio e ai bambini. Necessario, prima di recarsi al centro vaccinale dell’Asl, chiedere la consulenza del medico di base e, quindi, la prescrizione.