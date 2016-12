Mozzarella, in Austria nasce la «Sacher caprese»

Venerdì 23 Dicembre 2016, 09:30 - Ultimo aggiornamento: 22 Dicembre, 23:49

CASERTA - Sulle tavole del Natale 2016 di tutto il mondo si consumeranno 24 milioni di mozzarelle di bufala campana Dop. La quantità record sul mercato per queste festività è il frutto dell’aumento del 7 per cento della produzione stimata dal Consorzio di tutela nell’anno che si sta chiudendo e che conferma la bufala Dop regina della tavola. Non solo in Italia. La ricetta più innovativa del cenone arriva stavolta dall’Austria con la «Sacher caprese con mozzarella di bufala campana Dop», realizzata durante la settimana della cucina italiana nel mondo. Una caprese rivisitata in chiave moderna (nella foto) dagli studenti dell’istituto alberghiero Gafa Schule di Vienna, parte di quella rete di diecimila futuri operatori che saranno intenditori della mozzarella di bufala Dop grazie al progetto di collaborazione avviato dal Consorzio lo scorso luglio. E l’anno d’oro della Dop campana si conclude con i risultati della ricerca di mercato condotta da Nomisma e pubblicata sul portale www.agrifoodmonitor.it. Lo studio evidenzia la grande crescita dell’oro bianco a denominazione di origine protetta nel Regno Unito. Ben il 67 per cento degli intervistati ha dichiarato di conoscere il prodotto Dop e il 30 per cento di averlo consumato negli ultimi 12 mesi.