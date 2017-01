Muore a 84 anni l'ex boss Alfiero: era stato condannato in Spartacus

Mercoledì 4 Gennaio 2017, 12:43 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2017 12:51

Casal di Principe. E' deceduto a 84 anni ieri pomeriggio nella sua abitazione di via Imola a Casal di Principe, il camorrista Vincenzo Alfiero, detto O'capritto, del clan dei Casalesi, fedelissimo del gruppo che faceva capo al boss Francesco Schiavone «Sandokan». Alfiero era il padre di Nicola Alfiero, quest'ultimo condannato per aver preso parte al «gruppo di fuoco» del killer Giuseppe Setola nel 2008, manipolo di affiliati riemersi dalle ceneri dei Casalesi e colpevoli di aver ucciso 18 persone in 9 mesi di latitanza. Vincezo Alfiero, considerato dalla procura Antimafia di Napoli capozona di Mondragone fra gli anni '80 e '90, era stato condannato per associazione mafiosa dai giudici del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel maxi processo Sparatacus I, terminato dopo sette anni di dibattimento nel settembre 2005. Il processo chiuse un'epoca inserendo un «punto fermo» alla storia del clan dei Casalesi, risorto per mano di Mario Iovine, Francesco Schiavone e Francesco Bidognetti dopo la morte del fondatore Antonio Bardellino in Brasile, ad Armação dos Búzios, il 26 maggio del 1988.