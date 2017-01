Musei italiani più visitati, la Reggia di Caserta conquista il nono posto

Domenica 8 Gennaio 2017, 09:05 - Ultimo aggiornamento: 7 Gennaio, 23:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Guadagna una posizione in valore assoluto rispetto al 2015, ma soprattutto è terza in Italia per percentuale di incremento dei visitatori. L’anno d’oro della Reggia di Caserta è ora certificato dalla classifica dei musei italiani più visitati nel 2016, fornita ieri dal ministero dei Beni culturali. Un documento atteso innanzitutto per capire la portata su scala nazionale dei continui record fatti segnare dal sito Unesco casertano, che fa balzi in avanti. Palazzo Reale infatti si conferma nella top ten dei musei più frequentati, in una graduatoria che vede stabilmente ormai la Campania al secondo posto in Italia dopo il Lazio come meta del turismo culturale, scavalcando definitivamente la Toscana.La performance della Reggia vanvitelliana è un successo previsto: l’anno si è chiuso con 683.070 visitatori, pari al nono posto in graduatoria, un gradino più alto rispetto ai dati del 2015 quando i turisti che varcarono i cancelli furono 497.197. Il massimo monumento casertano stavolta infatti supera la Galleria Borghese di Roma (scambiandosi la posizione) e distacca notevolmente Villa d’Este a Tivoli (ferma a 443.525 presenze) che sopravanzava invece Palazzo Reale nel 2014, anno nero in cui Caserta scivolò fuori dai primi dieci siti. Il record in Campania è detenuto saldamente da Pompei con i suoi 3.283.740 visitatori, che vuol dire secondo posto in Italia dietro al Colosseo.Ma non basta. Per percentuale di incremento di presenze, il monumento vanvitelliano è terzo in Italia con un aumento del 37 per cento degli ingressi, dopo Venaria (più 71 per cento) e il Palazzo Ducale di Mantova (più 51 per cento, ma con il favore di essere capitale italiana della cultura). E anche gli incassi crescono oltre i 4 milioni, con un più 50 per cento sul 2015.Un riferimento a parte meritano le «Domeniche al museo» con ingresso gratuito. Qui la Reggia da sempre è in cima alla classifica nazionale. In attesa dei dati ufficiali, anche nel 2016 Caserta conquisterebbe il gradino più basso del podio, un terzo posto dopo Colosseo e Pompei, precedendo gli Uffizi di Firenze.La performance complessiva si inserisce in un contesto italiano in cui i turisti nei musei aumentano in media del 4 per cento e gli incassi del 12 per cento. Più alto della media il risultato della Campania, con oltre 8 milioni di ingressi registrati, un incremento del 14,2 per cento sul 2015.Il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini segnala così il successo della sua riforma. «I dati del 2016 – dichiara Franceschini - decretano un nuovo record per i musei italiani. I 44,5 milioni di ingressi nei luoghi della cultura statali hanno portato incassi per oltre 172 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2015 che corrisponde a 1,2 milioni di visitatori in più e a maggiori incassi per 18,5 milioni di euro. Queste risorse preziose torneranno interamente ai musei secondo un sistema che premia le migliori gestioni e al contempo garantisce le piccole realtà. Si tratta del terzo anno consecutivo di crescita per i musei statali – prosegue il ministro - che da 38 milioni di biglietti nel 2013 sono passati a 44,5 milioni nel 2016: 6 milioni di visitatori in più in un triennio che rappresentano un incremento del 15 per cento nel periodo considerato e hanno portato a un aumento degli incassi pari a 45 milioni. Una crescita nella quale il Sud gioca un ruolo importante, con la Campania anche nel 2016 stabilmente al secondo posto nella classifica delle regioni con maggior numero di visitatori».