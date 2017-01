Nasce il «Reggia Express», da Napoli a Caserta per visitare Palazzo Reale a bordo del treno storico

Venerdì 6 Gennaio 2017, 19:23

CASERTA - Chi vuole fare un viaggio su uno dei treni storici più belli del mondo ora può prenotare il biglietto del «Reggia Express» in partenza domenica 15 gennaio. Un'occasione speciale per visitare Palazzo Reale e un nuovo progetto di valorizzazione al varo. L'iniziativa sarà presentata martedì alle 11.30 in conferenza stampa al Teatro di Corte della Reggia di Caserta. Lì sarà presentato «Reggia Express – dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta a bordo del treno storico anni 30». Interverranno Mauro Felicori, direttore di Palazzo Reale, e Luigi Cantamessa, direttore della Fondazione Fs Italiane, proprietaria del Museo storico di Pietrarsa.Si partirà dal centro di Napoli nelle storiche carrozze «Centoporte» con una locomotiva d'epoca elettrica. Poi è prevista la visita al monumento vanvitelliano con laboratori didattici e degustazioni di mozzarella di bufala campana Dop a cura del Consorzio di Tutela. Alle 17 si riparte con destinazione Napoli. Il biglietto costa 18 euro e comprende sia il viaggio sia l'ingresso al sito Unesco. I ragazzi da 6 a 18 anni pagano 9 euro. I ticket sono già in vendita attraverso tutti i canali di Trenitalia. Al primo viaggio del nuovo progetto è stato invitato anche il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini. Per ora è stata programmata solo la prima tappa del treno, in attesa di valutare la risposta del pubblico in modo da poter preparare un calendario di appuntamenti per scoprire i monumenti a bordo del treno storico.