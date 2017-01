Lunedì 9 Gennaio 2017, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 09-01-2017 11:26

CASERTA - Scuole chiuse a Letino oggi e a San Gregorio Matese oggi e domani. Le precipitazioni nevose sono state deboli durante la nottata. Le temperature, invece, sempre diversi gradi al di sotto dello zero. Transito su tutte le strade provinciali ma con dispositivi antineve, come previsto dell'ordinanza della Provincia nei giorni scorsi sui tracciati indicati, e massima attenzione per l'arteria di collegamento tra Fontegreca verso Gallo e Letino. Si segnala la chiusura del rifugio La Torre a Bocca della Selva, dove ieri sono stati raggiunti e portati via i turisti grazie all'intervento dei mezzi del Comune. I gestori hanno deciso di chiudere per garantire l'incolumità di eventuali ospiti.